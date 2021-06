O coronel António Bogas, que tomará em breve posse como primeiro brigadeiro-general formado pela GNR, ainda não conhece as novas funções.A publicação do despacho de promoção do oficial em Diário da República vai anteceder a cerimónia de posse. No mesmo evento serão graduados, em generais, os coronéis Pires Veloso e Paulo Silvério.António Bogas ainda não foi informado pelo Comando-Geral da GNR do cargo que irá desempenhar.