A GNR está a analisar a nível interno o que vai fazer com os militares que publicaram fotografias envergando as respetivas fardas na rede de encontros Tinder. Há, pelo menos, dois casos e a instituição tenta perceber se as novas realidades e contextos sociais se traduzem em questões disciplinares. Para já, e tal como o CM revelou esta terça-feira, a instituição elaborou um relatório sobre o caso, referindo que tais comportamentos colocam em causa "a reputação institucional da Guarda, a segurança dos próprios e das suas famílias", "colidindo com os deveres impostos em regulamento aos militares".









Ver comentários