GNR apanha falso inspetor da PJ militar em Coruche

Um homem que se fazia passar por inspetor da Polícia Judiciária Militar foi detido, em Coruche, com uma arma elétrica ‘taser’ e outros objetos que usava para manter a falsa identidade. O suspeito, de 46 anos e com antecedentes criminais por burlas, foi apanhado a consumir bebidas alcoólicas na rua durante uma operação da GNR relacionada com o confinamento.









Os militares repararam então que a viatura em que o homem se transportava estava equipada com sistema luminoso e sonoro de uso exclusivo das forças e serviços de segurança. Após a sua identificação, a GNR realizou buscas no carro e na casa do detido, que culminaram na apreensão da ‘taser’, uma outra réplica de pistola, um cartão falsificado e um colete operacional da PJM e algemas.