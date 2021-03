GNR apanha oitenta pessoas a furar confinamento em Vila Real

Os militares do Destacamento da GNR de Chaves identificaram, no domingo, 80 pessoas que estavam no incumprimento das medidas de confinamento decretadas pelo estado de emergência – em vigor até ao dia 16 de março – no sentido de controlar a pandemia de Covid-19 em Portugal.Os infratores, homens e mulheres com idades entre os 16 e os 77 anos, foram identificados no decorrer de diversas ações de patrulhamento e de fiscalização rodoviária, nos concelhos de Chaves, Valpaços e Montalegre.Das 80 pessoas identificadas e que agora vão estar sujeitas ao pagamento de multas, no mínimo de 200 euros, 54 estavam a passear no Parque Nacional da Peneda Gerês, e encontravam-se fora do seu concelho de residência. Doze estavam numa praia fluvial.