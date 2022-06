A GNR inicia esta segunda-feira uma operação de fiscalização a veículos pesados de mercadorias e passageiros nas principais estradas de Portugal continental. O objetivo é aferir as condições de segurança em que circulam as viaturas pesadas e os seus condutores, num ano em que o número de acidentes envolvendo este tipo de veículos está a aumentar.





Os militares da GNR vão estar sobretudo atentos ao tempo de descanso dos condutores, ao cumprimento das regras que controlam o transporte de matérias perigosas e também a eventuais falsificações - de documentos e de tacógrafos. Este aparelho é determinante para controlar os tempos de descanso e de trabalho dos profissionais do volante. Segundo a GNR, o “aumento da concorrência no setor dos transportes rodoviários, torna-o mais suscetível à prática de irregularidades, em detrimento da segurança rodoviária, sendo o cansaço o principal fator de risco, que afeta os motoristas profissionais em resultado do incumprimento dos tempos de condução e repouso”.