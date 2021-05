GNR apreende 12 armas em processo de violência doméstica na Trofa

A GNR apreendeu 12 armas a um homem, no âmbito de um processo de violência doméstica, na Trofa.



No decorrer da investigação, os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas da GNR do Porto apuraram que o suspeito agrediu fisicamente, injuriou e ameaçou a ex-companheira de morte. Após a separação, passou a ameaçar constantemente a mulher, de 33 anos, chegando até a dizer que iria usar armas de fogo que tinha.





Segundo a GNR, perante a situação, foram realizadas três buscas – uma domiciliária, uma a um armazém e outra a um carro.Nas buscas, os militares apreenderam 11 armas de fogo e uma de ar comprimido e diversos cartuchos de calibre 12. O homem foi constituído arguido e vai ser ouvido no Tribunal de Matosinhos para aplicação das medidas de coação.