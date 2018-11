Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende armas a homem de Felgueiras suspeito de ameaças a familiares

Ação ocorreu no âmbito de uma investigação que decorria desde julho.

Por Lusa | 16:37

A GNR apreendeu uma espingarda, diversas munições e duas armas de pressão de ar a um homem de 69 anos suspeito de ameaças a familiares em Felgueiras, informou esta quinta-feira fonte da GNR.



A ação ocorreu no âmbito de uma investigação que decorria desde julho e que determinou a realização de uma busca domiciliária, na qual se procedeu à apreensão de uma espingarda, duas armas pressão de ar, sete cartuchos de calibre 12, duas caixas com munições e uma faca ponta e mola.



O proprietário do material apreendido, com antecedentes criminais por posse ilegal de arma, depois de presente a tribunal ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.



A ação contou com o apoio do Destacamento de Intervenção do Porto.