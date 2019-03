Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende duas toneladas de amêijoa japonesa

Bivalves têm valor estimável de 17784 euros. Operação ocorreu em Viana do Castelo.

A Unidade de Controlo Costeiro, através Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos apreendeu esta segunda-feira "1976 quilos de amêijoa japonesa imatura com o valor presumível de 17784 euros", informa em comunicado. A operação ocorreu em Viana do Castelo.



"Durante uma ação de fiscalização dirigida ao transporte de pescado fresco e moluscos bivalves, junto aos acessos na fronteira Norte com Espanha, os militares abordaram uma viatura que transportava amêijoa japonesa oriunda do estuário do Sado, não possuindo o tamanho mínimo legal (4cm)", acrescenta-se.



Um homem de 57 anos foi identificado.



Os bivalves apreendidos aguardam inspeção e, "se os espécimes se encontrarem vivos, serão devolvidos ao meio natural no seu habitat originário".