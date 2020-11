GNR apreende duas toneladas de pinhas em Grândola

A Guarda Nacional Republicana (GNR), aprendeu esta terça-feira, dia 10 de novembro, 1985 quilos de pinhas mansas, Pinus Pinea, em duas ações distintas, no concelho de Grândola.

Na primeira ação, os militares intercetaram e detiveram dois indivíduos, de 38 e 41 anos, por furto de pinhas, na freguesia de Melides, tendo já na sua posse dois sacos com 15 quilos de pinhas.

No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária que permitiu apreender mais 270 quilos de pinhas, 12 doses de haxixe e quatro armas brancas.

Os suspeitos foram detidos e constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Grândola.

Na segunda ação, os militares detetaram seis pessoas a apanhar pinhas mansas fora do período de colheita permitido, a pedido do proprietário da herdade.

Foi elaborado um auto de contraordenação e apreendidos 1700 quilos de pinhas mansas, tendo os factos sido remetidos ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Estas ações contaram com a participação de militares do Posto da GNR de Grândola e do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA).