GNR apreende mais de 3,6 toneladas de sardinha em Sines

Material foi apreendido no valor de 7300 euros. Foi ainda identificado um homem.

14:43

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR anunciou este sábado que apreendeu 3640 quilogramas de sardinha na lota de Sines, no distrito de Setúbal, com um valor presumível de 7300 euros, tendo ainda identificado um homem.



Em comunicado enviado à agência Lusa, a GNR explica que a apreensão ocorreu na sexta-feira, no decorrer de uma operação de fiscalização que visava o controlo das descargas de pescado no Porto de Pesca de Sines.



"No decorrer da ação os militares detetaram que uma das embarcações tinha ultrapassado a cota diária de pesca permitida para aquela espécie. O infrator foi identificado e o pescado apreendido foi doado a várias instituições de solidariedade locais", lê-se no documento.



A GNR acrescenta ainda que este tipo de fiscalizações tem como "objetivo último" a sustentabilidade ambiental, económica e social da atividade das pescas.