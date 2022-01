GNR apreendeu máquinas de jogo ilegal em Lousada

A GNR apreendeu duas máquinas de jogo ilegal que se encontravam a funcionar em dois estabelecimentos em Lousada.

A Guarda multou os proprietários de ambos os estabelecimentos onde as máquinas foram descobertas. A proprietária de um dos estabelecimentos já tinha antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, tendo sido constituída arguida por exploração de jogo ilegal. Já o proprietário do outro estabelecimento foi apenas autuado.

Em comunicado, a GNR relembra que "a dependência no jogo é reconhecido como uma patologia, sendo necessário estar alerta aos sinais que revelem a adição do jogador". É "pois é comum que aqueles que sofrem desta perturbação ponham em risco o seu trabalho, contraiam grandes dívidas, acabando por inviabilizar a sua interação com a sociedade e adotem um comportamento autodestrutivo" , acrescenta a GNR.