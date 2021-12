GNR caça emigrante ilegal por tráfico de droga em bairro social

Um guineense, de 35 anos, foi detido pela GNR do Montijo depois de ter sido apanhado a traficar droga na urbanização Fonte da Prata. Uma patrulha que passava na zona estranhou o comportamento do homem e abordou-o.Os militares aperceberam-se de que o suspeito não está regularizado no País, e que trazia dezenas de doses de haxixe e cocaína e mais de 600 euros em dinheiro que não conseguiu justificar.