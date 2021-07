GNR caça homicida que enterrou a namorada na Covilhã

Um homem de 38 anos que enterrou a namorada, depois de a espancar até à morte, e que estava evadido da cadeia há cinco meses, foi capturado por uma patrulha da GNR de Belmonte, que respondia a uma denúncia por desavenças entre dois homens, num café em Orjais, Covilhã.Segundo apurou esta segunda-feira o, um dos intervenientes na desavença era o homicida, que se pôs em fuga antes da chegada da patrulha da GNR. Seguindo as indicações de moradores, os militares seguiram no encalço do fugitivo, vindo a localizá-lo pouco depois, já na aldeia vizinha de Vale Formoso, ainda no concelho da Covilhã. Estava no largo da Igreja, sozinho e foi detido sem oferecer resistência.