GNR constituiu 11 arguidos por furto de 2800 quilos de cortiça em Nisa

Oito homens e três mulheres foram constituídos arguidos pela GNR por suspeita de furto de cortiça, tendo as autoridades apreendido 2.800 quilos de cortiça, no concelho de Nisa (Portalegre), divulgou esta sexta-feira a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou que os suspeitos, com idades entre os 22 e os 62 anos, foram constituídos arguidos na quarta-feira, na localidade de Montalvão, no concelho de Nisa.

De acordo com a GNR, na sequência de uma denúncia de furto de cortiça, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde constataram que os suspeitos recolheram a cortiça sem a legítima autorização do proprietário.

"No decorrer das diligências policiais, os militares da Guarda conseguiram intercetar cinco veículos que transportavam a cortiça, onde seguiam os 11 suspeitos que se encontravam em fuga do local do furto", pode ler-se no comunicado.

Além dos 2800 quilos de cortiça, a GNR apreendeu ainda cinco veículos,10 machados para extração de cortiça e oito pares de luvas de trabalho.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal de Portalegre.