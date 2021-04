GNR detém alegado traficante e apreende droga em Campo Maior

Um homem foi detido pela GNR por suspeitas de tráfico de droga em Campo Maior (Portalegre), tendo os militares apreendido 597 doses de anfetaminas, 492 doses de liamba e 11 plantas de canábis, foi esta quinta-feira anunciado.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado enviado esta quinta-feira à agência Lusa, que o homem, de 34 anos, foi detido na quarta-feira, na sequência de uma investigação por tráfico de droga.

Os militares da Guarda apuraram que o suspeito cultivava plantas de canábis num anexo à residência "com o fim de as comercializar", pode ler-se no comunicado.

No seguimento das diligências policiais, foram efetuadas quatro buscas, uma domiciliária e três em veículos, que resultaram ainda na apreensão de 20 sementes de canábis, dois quilos de tabaco em folha triturado, 2. 890 euros em numerário e material relacionado com a preparação, tráfico e cultivo de droga.

Os militares também apreenderam uma espingarda caçadeira de calibre 12, uma arma de ar comprimido de calibre 22, oito munições de diversos calibres, nove telemóveis e outros dispositivos eletrónicos.

O detido foi constituído arguido e permanece nas instalações da GNR até ser presente ao Tribunal de Elvas, para aplicação das eventuais medidas de coação.