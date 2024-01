GNR detém casal por furto e apreende 200 quilos de azeitona em Campo Maior

A GNR anunciou esta quarta-feira que deteve um homem e uma mulher, de 48 e 52 anos, por furto de azeitona e apreendeu cerca de 200 quilos daquele fruto, no concelho de Campo Maior (Portalegre).

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) referiu que os dois suspeitos foram detidos, em flagrante delito, num olival, através do Posto Territorial de Campo Maior, pertencente ao Comando Territorial de Portalegre.

Os militares da Guarda "surpreenderam os suspeitos quando realizavam a colheita de azeitona para o interior de um veículo, sem a autorização do respetivo proprietário", pode ler-se no comunicado.

Na sequência de várias diligências policiais, a GNR apreendeu os cerca de 200 quilos de azeitona, um veículo ligeiro de mercadorias, três ferramentas de recolha (ancinho, vara e pá) e quatro recipientes de plástico.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Elvas.

Esta é a terceira vez este ano que a GNR detém suspeitos por furto de azeitona no concelho alentejano de Campo Maior, apreendendo, em cada uma delas, sempre cerca de 200 quilos de azeitona, o que já totaliza 600 quilos apreendidos.

Na primeira ação, no dia 9 de janeiro, foram detidos quatro homens e uma mulher, entre os 19 e os 49 anos, e, no dia seguinte, uma outra operação culminou com a detenção de duas mulheres e um homem, entre os 34 e os 63 anos.

No comunicado desta quarta-feira, a GNR lembrou que "a colheita ou apanha de azeitona, ainda que esteja caída no chão, sem o consentimento do proprietário do olival, poderá configurar crime contra o património".