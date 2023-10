GNR detém dez elementos de rede organizada de tráfico de droga

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, esta segunda-feira, dez elementos de uma rede organizada de tráfico de droga na região do Algarve.Segundo comunicado da autoridade, as detenções decorreram no âmbito de uma investigação por tráfico de droga, em toda a região algarvia. A operação durou cerca de dez meses e resultou na detenção de três mulheres e sete homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 50 anos.A GNR cumpriu 34 mandados de busca, em vários locais dos concelhos de Albufeira, Loulé, Faro, Olhão e Portimão, incluindo um estabelecimento, dois armazéns, uma garagem, 14 veículos e uma embarcação.A autoridade apreendeu ainda 500 doses de haxixe, 334 doses de cocaína, quatro doses de liamba, quatro cápsulas de cogumelos alucinogénios, algumas gramas de MDMA e de CBD concentrado em haxixe, bem como uma arma de fogo, uma pistola de alarme, munições, várias armas brancas, mais de 15 mil euros em dinheiro e ainda, sete viaturas.A investigação contou com 147 operacionais, incluindo apoio da PSP.Os detidos vão ser presentes, esta terça-feira, ao Tribunal de Loulé, onde serão aplicadas as medidas de coação.