GNR detém dez pessoas com 12 mil doses de droga nos concelhos de Montemor-o-Velho, Soure e Coimbra

12 mil doses de droga e 10 detidos é o resultado de uma Mega Operação levada a cabo pela Guarda Nacional Republicana na zona de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure.Os suspeitos são nove homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 27 e os 63 anos, que já estavam referenciados pelas autoridades. As diligências policiais ocorreram no âmbito de mandados de detenção e busca a domicílios e veículos.No decorrer da acção foram apreendidas 11342 doses de haxixe, quase mil doses de cocaína, sete armas, nove mil euros em numerário e equipamentos electrónicos.O Correio da Manhã sabe que apenas sete dos suspeitos foram presentes esta quarta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra que contou com reforço policial. As medidas de coacção vão ser conhecidas esta quinta-feira.Nesta mega operação estiveram envolvidos 150 efetivos da GNR e PSP.