GNR detém doze pessoas suspeitas de burlas

A GNR de Vila Real disse que investigou dezenas de burlas a pessoas e empresas, maioritariamente de construção civil, em Portugal e noutros países europeus, no âmbito do processo que culminou esta quarta-feira com a detenção de 12 suspeitos.

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), desencadeou esta quarta-feira uma operação policial que decorreu em Tarouca e Barcelos e que resultou na detenção de 12 suspeitos da prática do crime de burla.

Os detidos são seis homens e seis mulheres com idades compreendidas entre os 22 e os 53 anos. Onze dos suspeitos foram detidos no concelho de Tarouca (Viseu) e um em Barcelos (Braga).

Segundo explicou a GNR, em comunicado, os suspeitos "procuravam jornais e anúncios na Internet, colocadas por empresas, maioritariamente de construção civil, que ofereciam emprego para trabalhos em Portugal e outros países europeus".

Foi possível apurar ainda que os "suspeitos, após contacto com as empresas, faziam-se passar por trabalhadores ou chefes de equipas com funções iguais às que eram solicitadas nos anúncios, conseguindo assim, desta forma elevadas quantias em dinheiro, através de transferências bancárias, que serviriam para pagar a viagem até ao local".

A investigação do NIC teve início em junho, após denúncia de uma burla a um idoso em Murça, distrito de Vila Real, que se queixa de ter perdido 16.800 euros.

A GNR disse ainda que, no âmbito deste processo, investigou "dezenas de burlas a pessoas e empresas em Portugal e noutros países europeus".

Hoje foram realizadas quatro buscas domiciliárias e ainda quatro buscas não domiciliárias (em viaturas), que resultaram na apreensão de 23 telemóveis, 26 cartões de telemóvel, 460 euros em numerário, uma viatura e vários documentos e anotações.

Segundo a GNR, no decorrer da ação foram ainda "congeladas 10 contas bancárias" associadas a esta investigação de burlas.

Os detidos vão ser presentes na quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Real.

A operação realizada hoje envolveu dezenas de operacionais e contou com o reforço da Unidade de Intervenção, através do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) e do Grupo de Intervenção e Operações Especiais (GIOE), dos Comandos Territoriais de Vila Real, Viseu, Porto e Braga e ainda com o apoio d PSP.