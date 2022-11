GNR detém duas pessoas por suspeita de tráfico de droga em Marvão

A GNR anunciou esta quarta-feira que deteve um homem e uma mulher por suspeita de tráfico de droga, tendo apreendido 44 doses de liamba e 37 doses de haxixe, no concelho de Marvão, no distrito de Portalegre.

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR adianta que apreendeu ainda sete doses de MDMA e três selos de LSD.

De acordo com a GNR, os dois suspeitos, um homem de 49 anos e de nacionalidade espanhola, e uma mulher de 33 anos, de nacionalidade venezuelana, foram detidos na segunda-feira, no decorrer de uma fiscalização rodoviária, tendo os militares da Guarda abordado um veículo e verificado, no seu interior, a existência de estupefacientes e material relacionado com o tráfico.

Na sequência de uma revista pessoal de segurança aos suspeitos, bem como uma busca ao veículo, os militares da Guarda apreenderam também três telemóveis, dois computadores portáteis, mais de 1.115 euros em numerário e diverso material relacionado com o tráfico de droga.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal de Nisa.