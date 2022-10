A GNR anunciou esta terça-feira a detenção, "em flagrante", de duas mulheres de 19 e 25 anos e um homem de 21 anos "por tráfico de estupefacientes, no concelho de Paços de Ferreira", no distrito do Porto, tendo os detidos constituídos arguidos.

No decorrer da ação policial, os militares da GNR efetuaram "duas buscas sumárias em veículo, tendo sido possível apreender 57 doses de haxixe".

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Paços de Ferreira, distrito do Porto.