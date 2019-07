GNR detém homem na posse de 737 doses de haxixe em Gondomar

A GNR, através do Comando Territorial do Porto, deteve no sábado, em Gondomar, um homem de 46 anos por posse e tráfico de estupefacientes, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.Em comunicado, a GNR apontou que foram fiscalizados vários estabelecimentos de bebidas e restauração, nos concelhos de Gondomar e de Vila Nova da Gaia, sendo que num desses estabelecimentos foi detetado o suspeito com 76 doses de haxixe e 40 euros em numerário."Na sequência das diligências foram realizadas duas buscas, uma à residência e outra ao veículo do suspeito, que resultou na apreensão de 661 doses de haxixe", lê-se na nota.O detido, com antecedentes criminais por este tipo de crime, foi presente na segunda-feira ao Tribunal Judicial do Porto, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias no posto policial da sua área de residência.