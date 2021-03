GNR detém homem por violência doméstica em Peniche

A GNR deteve em Peniche um homem por violência doméstica e apreendeu diversas armas numa busca domiciliária, anunciou esta sexta-feira a corporação.

Em comunicado, a GNR adiantou que o Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Peniche, deteve na quarta-feira um homem de 52 anos que terá, algumas vezes na presença do filho menor, infligido maus-tratos verbais, psicológicos e físicos e feito ameaças de morte à mulher, com quem estava casado há 18 anos.

"O agressor, movido por ciúmes excessivos, controlava os movimentos da vítima, acusando-a de ter relações extraconjugais, chegando a coagi-la a manter relações sexuais sob ameaça de morte com recurso a arma de fogo, levando a vítima a temer pela sua vida", explica a GNR.

No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária que resultou na apreensão de três espingardas, um revólver, uma pistola, uma arma de ar comprimido e 199 munições de diversos calibres.

O suspeito estava ao início da manhã detido nas instalações da GNR e vai ser presente hoje ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha para aplicação de medidas de coação.