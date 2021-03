Duas caçadeiras, 119 cartuchos de calibre 12. e uma munição de calibre de guerra foram encontrados e apreendidos pela GNR a um homem, de 37 anos, suspeito de violência doméstica, numa habitação em Sequeiros, Amares, na terça-feira.





No âmbito de uma investigação, os militares apuraram que o agressor nunca aceitou o fim da relação que manteve com uma mulher, de 46 anos, e terá ameaçado de morte a ex-companheira, com recurso a arma de fogo. No seguimento das diligências policiais, foi realizada a busca domiciliária. Os factos foram remetidos para o Tribunal de Braga.