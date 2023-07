GNR detém homem que destruiu vidros e equipamentos em junta de freguesia de Vila Viçosa

Um homem, de 38 anos, foi esta segunda-feira detido pela GNR, após ter destruído alguns bens no edifício da Junta de Freguesia de Bencatel, no concelho de Vila Viçosa (Évora), disse à agência Lusa fonte daquela força de segurança.

De acordo com o capitão Pedro Gomes, do Comando Territorial de Évora da GNR, o homem partiu alguns vidros e equipamentos do edifício, com recurso "a um martelo e com as próprias mãos", tendo ainda ameaçado alguns funcionários da Junta de Freguesia.

"As pessoas ficaram um bocado em pânico", relatou.

De acordo com o oficial da GNR, o alerta foi dado às autoridades pelas 10h10 e, na sequência dos incidentes, o homem sofreu alguns ferimentos, tendo sido assistido no Centro de Saúde de Vila Viçosa.

O detido vai ser presente ao Tribunal de Vila Viçosa.