GNR detém homem suspeito de tráfico de droga em Ílhavo

Um homem, de 24 anos, foi detido, esta manhã de quinta-feira, pela Unidade de Controlo Costeiro da GNR de Aveiro, pela suspeita do crime do tráfico de estupefacientes, na Costa Nova, em Ílhavo.Os guardas abordaram um homem que estava no interior de uma viatura parada. Foi o comportamento estranho do condutor que levantou suspeitas.Durante uma revista, ao homem e ao carro, a GNR apreendeu 190 doses de cannabis. 62 doses de ecstasy, uma catana, duas facas militares, um cachimbo, três moinhos e uma balança digital. Os guardas apreenderam, também, cerca de dois mil euros em dinheiro.O suspeito foi detido e constituído arguido. O processo foi remetido ao tribunal de Ílhavo.