GNR detém na Maia homem de 50 anos por posse de armas proibidas

A GNR do Porto deteve esta segunda-feira, na Maia, um homem de 50 anos que tinha em sua posse armas proibidas, entre as quais uma besta e 74 flechas, bem como notas falsas, divulgou, esta terça-feira, aquela polícia militar.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR avança que o homem foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial da Maia.

A GNR descreve que a investigação por crimes de posse de arma proibida e ofensas à integridade física durou cerca de seis meses.

Além de "diversas diligências policiais", a investigação incluiu duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, tendo sido apreendido um bastão extensível, uma besta com mira telescópica, um arco de disparo de flechas e 74 flechas.

Foram também apreendidas 72 munições de salva de calibre nove milímetros, seis armas de ar comprimido, um revólver, uma mira telescópica, diversas munições de esferas metálicas, diversas munições de chumbo, quatro fisgas para caça e três facas.

O suspeito tinha, também, em sua posse 106 notas falsas, acrescenta a polícia sobre uma investigação levada a cabo com o apoio Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Matosinhos, no distrito do Porto.