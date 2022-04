GNR detém quatro suspeitos por furto de metais não preciosos em Ourique

Três homens e uma mulher foram detidos pela GNR por furto de metais não preciosos no concelho de Ourique, no distrito de Beja, tendo os militares apreendido diverso material, revelou a força de segurança esta sexta-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR indicou que a detenção dos quatro suspeitos, com idades entre os 21 e os 42 anos, foi efetuada, na quinta-feira, por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Aljustrel, no âmbito de uma investigação por furto.

Segundo a GNR, os militares constataram que "os suspeitos furtavam as portas e outros elementos em alumínio dos compartimentos dos sistemas de conduta de água, pertencente à rede de distribuição de água do concelho".

"Calcula-se que os furtos tenham provocado um prejuízo de cerca de 2 000 euros, tendo sido possível durante as diligências policiais apreender diverso material", pode ler-se no comunicado.

Da apreensão, constam oito portas de alumínio, três barras de caixilharia de alumínio, três telemóveis, um par de brincos, um veículo automóvel, 113,15 euros em numerário e diversas ferramentas utilizadas na prática dos furtos.

Os suspeitos foram presentes hoje ao Tribunal Judicial de Ourique, tendo saído em liberdade, mas proibidos de se ausentarem do concelho da área de residência e sujeitos a apresentações semanais no posto policial da área de residência.

Esta operação contou com o reforço dos postos territoriais de Ourique e Aljustrel.