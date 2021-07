GNR detém suspeito de agredir homem com barrote em Castelo Branco

Um homem de 55 anos foi detido no concelho de Castelo Branco pelo crime de ofensas à integridade física qualificada, anunciou hoje a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco refere que a detenção ocorreu no dia 15, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Covilhã.

"No seguimento de uma denúncia de agressões no interior de uma residência no concelho da Covilhã, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, verificando que a vítima, um homem de 56 anos, tinha sido alvo de agressões físicas, com recurso a um barrote de madeira, tendo sido internado numa unidade hospitalar", lê-se na nota.

No decorrer da investigação, os militares da GNR conseguiram identificar o suspeito e foi dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo.

Estes culminaram com a detenção do suspeito no concelho de Castelo Branco, sendo que os militares apreenderam ainda "98 munições de calibre 12, dois telemóveis e um silenciador artesanal".

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Covilhã, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência e afastamento e proibição de contacto com a vítima.