GNR detém suspeito de furtos a estabelecimentos comerciais no Fundão

A GNR deteve esta segunda-feira um homem de 27 anos suspeito do furto de vários estabelecimentos comerciais no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, anunciou aquela força policial.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco refere que a detenção foi realizada no âmbito de uma investigação que dura desde janeiro e que envolve cerca de 12 furtos em estabelecimentos.

"Os militares apuraram que o suspeito recorria ao arrombamento para se introduzir nos edifícios, preferencialmente durante o período noturno, com o intuito de subtrair o máximo de material possível, para poder vendê-lo, e, assim, obter lucro monetário", aponta a GNR.

Segundo o referido, foi dado cumprimento a cinco mandados de busca, designadamente um a residência, dois em garagem e outros dois em veículo.

Os militares também apreenderam uma televisão, um telemóvel, uma coluna, um computador, uma mesa de som, um autorrádio e várias raspadinhas, bem como 130 doses de MDMA e duas doses de canábis.

O detido vai ser presente no Tribunal Judicial do Fundão para aplicação da medida de coação.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção e da Secção de Investigação Criminal de Castelo Branco.