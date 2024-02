GNR detém suspeito de violência doméstica contra ex-companheira e filha na Maia

Um homem de 71 anos foi detido na segunda-feira, na Maia, por suspeita de exercer violência doméstica sobre a ex-companheira, de 61 anos, e a filha, de 23, anunciou esta quarta-feira em comunicado a GNR.

Os militares, respondendo a uma denúncia de violência doméstica, deslocaram-se ao local, tendo verificado que as vítimas "foram alvo de ofensas verbais", situação que se manteve na presença dos militares e que motivou "a sua detenção em flagrante", explica a nota de imprensa.

Na busca domiciliária que se seguiu, os militares apreenderam um bastão, um chicote, uma espada e uma faca.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Matosinhos, acrescenta a Guarda.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva, recorda a GNR.

As denúncias podem ser feitas através do Portal Queixa Eletrónica (https://queixaselectronicas.mai.gov.pt), número de telefone 112 ou no posto da GNR mais próximo à área de residência.