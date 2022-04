GNR detém suspeito e apreende 604 quilos de tabaco em Montemor-o-Novo

A GNR apreendeu 604 quilos de tabaco de corte fino e deteve um homem, de 33 anos, por suspeitas do crime de introdução fraudulenta no consumo, em Montemor-o-Novo (Évora), anunciou esta sexta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a GNR explicou que o tabaco foi apreendido, na quarta-feira, através do Destacamento de Ação Fiscal de Évora da Unidade de Ação Fiscal (UAF).

"No decorrer de uma ação no âmbito da atividade de prevenção e fiscalização rodoviária, os militares da Guarda detetaram uma viatura ligeira de mercadorias que transportava uma quantidade significativa de sacos, contendo no seu interior tabaco de corte fino", disse a força de segurança.

Após realizarem diligências policiais, os militares apuraram que "a mercadoria em causa não tinha sido sujeita ao imposto especial de consumo, o que constituí a prática do crime qualificado de introdução fraudulenta no consumo".

Na sequência da ação, a GNR deteve o condutor da viatura, o homem de 33 anos, por suspeitas do crime de introdução fraudulenta no consumo e apreendeu os 604 quilos de tabaco.

Se este produto fosse introduzido no consumo, "através dos circuitos comerciais ilegais, causaria um prejuízo para o Estado, em sede de Imposto sobre o Tabaco (IT) e Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), de aproximadamente 126 mil euros", pode ler-se no comunicado.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Montemor-o-Novo.

A operação policial contou com o reforço do Destacamento de Trânsito de Évora da GNR