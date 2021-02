GNR detém traficante e aprende heroína e cocaína em Santiago do Cacém

Um homem, de 55 anos, foi detido pela GNR em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), por suspeita de tráfico de droga, tendo os militares apreendido heroína e cocaína.

O Comando Territorial de Setúbal da GNR, em comunicado divulgado hoje, revelou que a detenção foi efetuada na terça-feira e que o suspeito deverá ser presente ainda hoje a tribunal, para aplicação das medidas de coação.

Na nota é referido que os militares do Núcleo de Investigação Criminal de Santiago do Cacém, no decorrer de uma investigação por tráfico de estupefacientes, "detetaram movimentações suspeitas num local associado ao tráfico de droga".

O suspeito foi "surpreendido na posse de produto estupefaciente, o que levou à sua detenção", realçou a GNR, que procedeu ainda à apreensão de 452 doses de heroína, 302 doses de cocaína, um 'tablet', um telemóvel e 300 euros em numerário.