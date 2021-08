GNR deteve homem por roubo em farmácia de Paredes

A GNR anunciou hoje a detenção de homem de 38 anos, em Paredes, distrito do Porto, por prática de roubo em farmácia, com recurso a réplica de arma de fogo.

Em comunicado, a autoridade policial avançou que, no âmbito de um alerta que dava conta de um roubo numa farmácia, os militares encetaram diligências policiais que permitiram identificar e deter o suspeito.

Segundo fonte, o suspeito recorreu a uma réplica de arma de fogo, com a qual entrou no interior do estabelecimento e roubou dinheiro em numerário.

No seguimento da ação policial, foram recuperados 15 euros em numerário e apreendida a réplica de arma de fogo e outros objetos.

O detido apresenta antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, tendo sido constituído arguido.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes.