GNR deteve na Trofa suspeito de violência doméstica e apreendeu armas de fogo

O Comando Territorial da GNR do Porto anunciou esta quarta-feira a detenção, na Trofa, de um homem de 35 anos por violência doméstica, tendo-lhe apreendido quatro armas de caça, uma pistola e munições de diferentes calibres.

O suspeito foi já presente a um primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de afastamento e proibição de contactar com a vítima, não se podendo aproximar num raio de 500 metros.

O homem ficou ainda proibido de adquirir ou deter armas em sua posse e sujeito a controlo por pulseira eletrónica.

De acordo com a GNR, o detido tem já antecedentes criminais por crimes desta natureza, por detenção de arma proibida e por condução de veículo sem habilitação legal.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da guarda apuraram que o agressor esteve casado durante cinco anos com a vítima, sua ex-mulher, de 32 anos, sujeitando-a a maus tratos psicológicos e ameaças de morte.

"Movido por ciúmes e por não se conformar com a separação e com a regulação do poder paternal, o suspeito passou a perseguir a vítima, reiterando as ameaças de morte com recurso a armas de fogo. No seguimento das diligências, foram realizadas quatro buscas em veículos e uma domiciliária, onde foram apreendidas quatro armas de caça, uma pistola e munições de diferentes calibres", esclarece a GNR, em comunicado.

A operação do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Porto contou com o reforço do Posto Territorial da Trofa.