GNR e ASAE apertam cerco aos tuk-tuk em Albufeira

Condutores multados por falta de seguro e documento que descreve serviço.

Por Ana Palma | 08:44

A GNR e a ASAE estão a apertar o cerco à atividade de transporte de turistas desenvolvida pelas viaturas tuk-tuk, em Albufeira. Nos últimos dias foram fiscalizados cerca de 20 condutores, que estão a funcionar sem um regulamento aprovado.



Segundo o CM apurou, durante uma fiscalização realizada na semana passada foram elaborados um total de 10 autos de contraordenação, sendo 8 da GNR e 2 da ASAE. Segundo fonte do comando de Faro da GNR, a maior parte das infrações estão relacionadas com a falta de seguro para exercer a atividade e a falta de um documento que descreve o serviço a ser feito.



As operações de fiscalização surgem numa altura em que existe um conflito entre os condutores de tuk-tuk e os taxistas da cidade. Segundo Carlos Miranda, presidente da Rádio Táxis de Albufeira, "há um sentimento de revolta por parte dos taxistas, por estarem a ver todo o tipo de transporte a fazer-se passar por táxis."



O problema agrava-se devido à falta de legislação que regule o trabalho dos veículos de animação turística. "Queremos um espaço para efetuar paragens e um regulamento", garante um condutor de tuk-tuk contactado pelo CM, que assume que o espaço de paragem foi retirado após queixas do ruído.



Após cerca de 4 anos de atividade dos tuk-tuk na cidade, o presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, garante que ainda está a ser preparado um regulamento que "estará pronto em janeiro de 2019".