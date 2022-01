GNR encontra idoso 11 horas depois do alerta para o desaparecimento

Um idoso de 71 anos foi localizado pela GNR de Torres Vedras, no dia 8 de janeiro, depois de ter sido dado como desaparecido no concelho de Sobral de Monte Agraço.O alerta chegou às autoridades às 15h00 do dia 7 de janeiro. Os militares percorreram a área envolvente e cerca de 11 horas depois do desaparecimento foi "possível verificar uma fonte de calor através das câmaras térmicas dos drones da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, num terreno de densa vegetação e de floresta cerrada, a cerca de quatro quilómetros do local de onde havia desaparecido".No local estiveram os binómios de busca do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI), de militares e meios da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) nomeadamente a equipa que opera os Unmanned Aerial Vehicle (UAV), e com o apoio de elementos e meios da Proteção Civil, dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Monte Agraço e de populares da localidade.Segundo o comunicado da GNR, o idoso encontrava-se bastante debilitado e desorientado. Foi avaliado no local e transportado para uma unidade hospitalar.