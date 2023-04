Em relação a uma notícia publicada pelona sexta-feira, a GNR esclarece que o pai de Clóvis Abreu - suspeito da morte do agente da PSP Fábio Guerra e cujo paradeiro é desconhecido das autoridades - foi morto a tiro a 22 de dezembro de 2020 à porta de um hipermercado de Fernão Ferro, no Seixal, após uma troca de tiros com a GNR.Clóvis Abreu, de 25 anos, foi detido durante a investigação da PJ, mas acabou por sair em liberdade. Será julgado num processo à parte.