Mãe de suspeito da morte de PSP que fugiu após o crime diz que filho admite entregar-se

A mãe de Clóvis Abreu, jovem que é o principal suspeito na morte do agente da PSP Fábio Guerra, que não resistiu após ter sido violentamente agredido à porta de uma discoteca em Lisboa, foi ouvida pelas autoridades em interrogatório.



Na conversa que teve com a Polícia Judiciária, a mulher terá referido à Polícia Judiciária que o filho, que está em fuga desde a alatura do crime, admite entregar-se às autoridades, apurou o Correio da Manhã.





Hrynko, que estão presos na cadeia militar de Tomar.

A mãe de Clóvis Abreu adianta ainda que o filho nega ter estado diretamente envolvido na morte do agente da PSP.De recordar que há pelo menos dois outros suspeitos nas agressões que se revelaram fatais, dois fuzileiros: Cláudio Coimbra e Vadym

Clóvis está desaparecido desde a altura do crime, acredita-se que possa ter fugido para Espanha. Recorde-se que o pai do jovem foi morto após se ter envolvido numa troca de tiros com a GNR em Fernão Ferro, no Seixal.



Também o avó de Clóvis Abreu é conhecido das autordades: Esteve preso e pertencia ao grupo conhecido como a 'Máfia das Pensões'.