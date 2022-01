A GNR está a investigar dois roubos por esticão, nos concelhos da Moita e Barreiro, ocorridos na quarta-feira.





O alerta para o primeiro crime ocorreu pelas 10h35. Uma mulher, de 32 anos, foi atacada na rua por dois homens. Um deles encostou-lhe um objeto pontiagudo às costas, roubando-lhe o telemóvel e a carteira com 1010 euros. Pelas 18h10 do mesmo dia, em Santo António da Charneca, Barreiro, um distribuidor de gás, de 44 anos, foi atacado também por uma dupla. Enquanto um dos ladrões o agarrava pelo pescoço, o outro roubou-lhe uma bolsa com 471 euros.