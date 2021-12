Se a PSP tem jurisdição sobre os centros mais populosos de Portugal, à GNR cabe controlar a maior parte do território nacional e as principais vias rodoviárias. Para isso está na estrada desde sexta-feira a operação ‘Natal e Ano Novo 2021’, que vai estar focada nos acessos dos grandes centros urbanos ao Interior do País, já esta semana, e nos acessos às habituais zonas de diversão no fim de semana da Passagem de Ano.