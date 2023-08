GNR morre em serviço após colisão entre mota e carro em Loulé

Um homem de 47 anos, polícia do Destacamento Territorial da GNR de Loulé, morreu em serviço, na noite de sábado, na sequência de uma colisão entre um carro e a mota em que seguia, em Loulé, no Algarve, apurou o CM.



A GNR informou da morte de Nuno Policarpo através de uma publicação no facebook, onde envia condolências à família e amigos do militar.





perda irreparável de uma vida no estrito cumprimento da sua missão", lê-se numa nota publicada no site da presidência.



"Faleceu na noite de ontem [sábado], vítima de um trágico acidente de viação, no cumprimento da missão, zelando pela segurança dos cidadãos."O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, em São Tomé e Príncipe, já reagiu à morte do agente. O chefe de Estado ligou à viúva e transmitiu "as mais sentidas condolências (...) pela