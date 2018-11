GNR obriga maquinista a fazer teste de álcool no hospital e deixa passageiros à espera no comboio

Caso aconteceu no Pinhal Novo. Maquinista travou comboio ao deparar-se com caso de suicídio na linha.

09:50

Um maquinista da CP foi obrigado pela GNR a ir ao hospital fazer testes de despistagem de álcool e drogas, depois de este se ter deparado com um suicídio na linha que o obrigou a parar o comboio. Por causa desta situação, os passageiros ficaram parados na linha mais de uma hora.



Segundo o Público, o caso aconteceu há duas semanas, na Linha entre Setúbal e o Barreiro, na zona do Pinhal Novo. Eram 12h45 quando o maquinista acionou o travão de emergência da automotora que comandava, ao deparar-se com um corpo na linha. Chamada ao local a GNR ordenou ao maquinista que fosse ao hospital fazer testes, apesar de os regulamentos ferroviários proibirem que um comboio com passageiros possa ficar parado ao comando sem ninguém nas máquinas.



Teve então de vir um segundo maquinista substituir o homem, o que obrigou os passageiros a ficar cerca de uma hora à espera, relata o Público. A atuação das autoridades contraria as regras previstas para os acidentes ferroviários, que não são iguais às dos acidentes na estrada - em que são obrigatórios os testes de álcool e drogas no momento.