GNR põe fim a festa ilegal com cerca de 50 pessoas em Alter do Chão

A GNR teve de retirar ontem à noite do bairro da Horta das Furnas, em Alter do Chão, no distrito de Portalegre, onde acorreu para tentar travar uma festa ilegal que juntou perto de meia centena de pessoas, e que era claramente contrária às regras do Estado de Emergência que o país vive.

A chamada ocorreu perto da meia noite, devido ao excesso de ruído causado pela celebração.

À chegada das patrulhas, os participantes começaram com comportamentos hostis para com os militares.

Feita uma avaliação, e ao verificarem que estavam em clara inferioridade numérica, as patrulhas optaram por retirar.

O dispositivo foi reforçado com duas patrulhas de postos vizinhos, o que fez com que minutos mais tarde fosse possível regressar ao local, e acabar com a festa ilegal.