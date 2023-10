O homem que a GNR deteve, na madrugada de 13 de outubro na A2, no Seixal, no interior do carro que atropelou mortalmente Rui Sá Marques, o técnico informático, de 32 anos, que trabalhava para a RTP, faltou ao tribunal. O proprietário do carro também já foi identificado pela GNR.



Os investigadores, sabe o CM, tentam perceber se era o condutor que matou Rui Sá Marques quando este parou o seu veículo para ajudar o condutor de uma viatura que se despistou na via.









