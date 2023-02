Uma tentativa de escapar a uma fiscalização da GNR tramou um motociclista de 43 anos em Palmela. Quando foi parado, na quarta-feira, os militares aperceberam-se que o homem não tinha carta de condução e que a moto em que seguia constava como furtada. Tinha sido roubada na zona de Albufeira em meados de 2015.Buscas na casa do homem revelaram outra moto levada na mesma altura do mesmo local. As duas motos foram apreendidas, mas o homem foi libertado.