GNR salva dois cães roubados

Os animais foram encontrados, após denúncia, acorrentados a casotas em Torres Vedras.

Por M.C. | 09:06

A GNR de Torres Vedras, através do respetivo Núcleo de Proteção Ambiental, recuperou dois cães de raça fox terrier que tinham sido furtados em Loures e Rio Maior.



Os animais foram encontrados, após denúncia, na segunda-feira, acorrentados a casotas num local com péssimas condições de habitabilidade, em Penedo, no concelho de Torres Vedras.



Uma patrulha deslocou-se de imediato ao sítio onde os animais pernoitavam. Foi possível verificar que os dois fox terrier tinham chipes, o que permitiu identificar os respetivos proprietários.



Depois de recolhidos, um dos animais foi rapidamente entregue aos donos. O outro foi colocado provisoriamente no canil municipal de Torres Vedras até ser devolvido ao proprietário.