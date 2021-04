A GNR do Teixoso identificou um homem e duas mulheres por burla e falsificação de documentos, na Covilhã."Com documentação falsa, os suspeitos, todos da mesma família e com idades entre 28 e 48 anos, terão tentado vender um imóvel que estava penhorado e que não podia ser transacionado. Duas vítimas interessadas no imóvel entregaram-lhes 10 mil euros", disse aofonte da GNR.A investigação durava há oito meses e foram realizadas três buscas.