Detido em Portugal homem estrangeiro por fraude cambial de cinco milhões de euros

A fraude começou a ser desvendada em 2015, após uma investigação por suspeitas de branqueamento numa conta de um banco português. A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ reuniu prova de um esquema internacional, feito com base no mercado cambial (Forex) e que terá rendido cinco milhões de euros.



O mentor, um homem estrangeiro de 39 anos, residente no Dubai, foi preso segunda-feira, quando chegou a Portugal com a mulher portuguesa e um filho menor, para passar um período na casa de luxo que tem no Algarve. Presente a tribunal por crimes de burla qualificada, falsificação de documento e branqueamento, ficou em preventiva. Prometia lucros astronómicos (27% por investimento) e terá feito centenas de vítimas em pelo menos duas dezenas de países europeus. Não há registo de lesados portugueses.



Ver comentários