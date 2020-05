GNR vigia Praia da Leirosa após confrontos

A GNR reforçou este domingo o patrulhamento na aldeia piscatória de Praia da Leirosa, após momentos de tensão vividos no sábado.



Durante a madrugada, uma carrinha do Corpo de Intervenção manteve-se na aldeia e algumas patrulhas percorreram as ruas, de forma a evitar confrontos, depois da população ter cortado o acesso à localidade no sábado à tarde, para se manifestar contra uma onda de vandalismo e de insegurança na zona.